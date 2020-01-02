За прилад для незрячих: український студент виграв золоту нагороду в Сінгапурі
Студент Українського католицького університету Дмитро Лопушанський виграв золоту медаль на міжнародному конкурсі в Сінгапурі. Хлопець вигадав пристрій, який допомагає незрячим.
Про історію 17-річного Дмитра зі Львова розповіли у Дивись Info.
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Апарат може виконувати відразу три функції – визначати колір, вимірювати рівень освітленості та попереджати про перешкоди поблизу. Цей пристрій покликаний полегшити життя незрячим людям.
Сам прилад є компактним, за розмірами він завбільшки з кишеньковий ліхтарик.
Зважаючи на попередні дослідження, я вже знав, що стартапери часто беруться за ідеї, які не вирішують реальних проблем. Але мені хотілося реально допомогти комусь своїми вміннями в електроніці та програмуванні,
– розповідає студент.
Сьогодні собівартість приладу становить 1200 гривень, в той час як закордонні аналоги мають собівартість на рівні 2000 гривень та пропонують лише одну функцію.
Першокурсник всього виграв три золоті медалі / фото: архіви Дмитра Лопушанського
Хлопець до цього вже встиг виграти дві золоті медалі на міжнародних конкурсах в інших країнах, а сьогодні Дмитро готує фінальну версію, яку вже можна буде випустити невеликою партією. Поширювати продукт він планує на українському ринку.
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Що відомо про Український католицький університет?
- Приватний вищий навчальний заклад;
- Заснований в 1929 році у Львові;
- Складається сьогодні з 6 факультетів;