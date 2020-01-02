За прилад для незрячих: український студент виграв золоту нагороду в Сінгапурі

Студент Українського католицького університету Дмитро Лопушанський виграв золоту медаль на міжнародному конкурсі в Сінгапурі. Хлопець вигадав пристрій, який допомагає незрячим.

Про історію 17-річного Дмитра зі Львова розповіли у Дивись Info.

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Апарат може виконувати відразу три функції – визначати колір, вимірювати рівень освітленості та попереджати про перешкоди поблизу. Цей пристрій покликаний полегшити життя незрячим людям.

Сам прилад є компактним, за розмірами він завбільшки з кишеньковий ліхтарик.

Зважаючи на попередні дослідження, я вже знав, що стартапери часто беруться за ідеї, які не вирішують реальних проблем. Але мені хотілося реально допомогти комусь своїми вміннями в електроніці та програмуванні,

– розповідає студент.

Сьогодні собівартість приладу становить 1200 гривень, в той час як закордонні аналоги мають собівартість на рівні 2000 гривень та пропонують лише одну функцію.



Першокурсник всього виграв три золоті медалі / фото: архіви Дмитра Лопушанського

Хлопець до цього вже встиг виграти дві золоті медалі на міжнародних конкурсах в інших країнах, а сьогодні Дмитро готує фінальну версію, яку вже можна буде випустити невеликою партією. Поширювати продукт він планує на українському ринку.

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