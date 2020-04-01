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Затримав і втримав – як підліток у США врятував дітей від викрадення: відео

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16-ти річний школяр не дав злодію викрасти дітей / Unsplash

Школяр не лише зміг побороти зловмисника, а й зумів втримати його до приїзду поліції. Юнак-рятівник виявився неодноразовим чемпіоном своєї школи із вільної боротьби.

Учень середньої школи Кенаан Бауер у США запобіг викраденню трьох дітей на АЗС. Відео з камер спостереження опубліковали на YouTube.

Ще один курйоз – В норвезькій школі на відеоурок потрапив голий чоловік

Щодо запланованого викрадення відомо, що 22-річний зловмисник наздогнав матір трьох дітей біля магазину.

Дивіться відео, як американський школяр запобіг викраденню:

Кенаан, який в цей час стояв біля заправки, побачив бійку і кинувся на допомогу. 16-ти річний школяр зумів побороти викрадача дітей і утримував його аж до приїзду поліції.

Скільки дітей викрадають у США щорокуВ середньому, на території США викрадають близько 100 дітей і перевозять їх закордон.

Автор: Олена Кандяк
Теги: Новини США Курйозні новини Школярі Діти і неповнолітні Освіта Освіта за кордоном
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