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Задержал и удержал – как подросток в США спас детей от похищения: видео

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16-летний школьник не дал злоумышленнику похитить детей / Unsplash

Школьник не только смог побороть злоумышленника, но и сумел удержать его до приезда полиции. Юноша-спаситель оказался неоднократным чемпионом своей школы по вольной борьбе.

Ученик средней школы Кенаан Бауэр в США предотвратил похищение трех детей на АЗС. Видео с камер наблюдения опубликовали на YouTube.

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Относительно запланированного похищения известно, что 22-летний злоумышленник догнал мать троих детей у магазина.

Смотрите видео, как американский школьник предотвратил похищение:

Кенаан, который в это время стоял у заправки, увидел драку и бросился на помощь. 16-летний школьник сумел побороть похитителя детей и удерживал его до приезда полиции.

Сколько детей похищают в США ежегодноВ среднем, на территории США похищают около 100 детей и перевозят их за границу.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Новости США Школьники Учеба Курьезные новости Дети и несовершеннолетние Образование за рубежом
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