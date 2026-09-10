Україну закликають розширити коло учасників переговорів: які країни прагнуть доєднатися до них

На тлі переговорного процесу щодо завершення війни в Україні європейські держави прагнуть розширення дипломатичного кола перемовників. Певні країни Європи хочуть долучитися до обговорення умов майбутнього миру разом з Францією, Німеччиною та Великою Британією, які вже беруть участь цьому процесі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, як європейські країни намагаються долучитися до переговорного процесу щодо завершення війни. Такий крок висвітлює прагнення союзників захистити власні кордони та отримати чіткі безпекові гарантії.

Які інтереси мають Італія та Польща?

Експерт зауважив, що ЄС тривалий час не міг обрати єдиного представника для переговорів, через що ключові функції перебрали на себе Велика Британія, Франція та Німеччина.

Європа, розуміючи необхідність взяти на себе роль посередника після скандалу в Овальному кабінеті, довгий час вагалася, хто це може бути, тому що серед європейських країн немає єдності. Саме тому "євротрійка" взяла на себе цю роль. А тепер інші країни хочуть долучитися,

– зазначив Валерій Клочок.

За його словами, формат "євротрійки" є достатньо репрезентативним, адже Велика Британія фактично представляє інтереси країн Скандинавії та Північної Європи. Водночас Польща та Італія прагнуть бути повноцінними учасниками дискусій.

Основне завдання європейців – це домогтися від учасників переговорів – України, Росії, Сполучених Штатів Америки – гарантій безпеки для себе. Це вкрай важливо для них,

– наголосив аналітик.

Проте розширення переговорного столу, як вважає Клочок, навряд чи принесе практичну користь, оскільки кожен новий учасник висуватиме власні умови.

Найдоцільніше було б саме представництво когось одного. Проте Європейський Союз не здатен напрацювати єдину політику стосовно завершення російсько-української війни. Він неодноразово демонстрував свою безпорадність у цьому питанні,

– підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Клочок додав, що Польща усвідомлює, що коли закінчиться російсько-українська війна, вона стане країною №1, якій буде загрожувати Росія. Невипадково на зміцнення оборони Варшави виділяються величезні ресурси з боку США та Європейського Союзу. Тому, зокрема Польща, прагне бути присутня в переговорному процесі. Проте результативність цього дуже сумнівна.

Експерт оцінив ефект від залучення до переговорів Італії та Польщі: дивіться відео

Зазначимо, що міністр закордонних справ Італії закликав Володимира Зеленського залучати європейські країни до будь-якого формату майбутніх мирних перемовин. Дипломат підкреслив, що дає таку пораду як друг України. За його словами, Європа обов'язково має бути присутньою за столом діалогу щодо завершення війни з Росією.