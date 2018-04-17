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Як зробити талію стрункою: 5 ефективних вправ

1501 Читать новость на русском
Ефективні вправи для тонкої талії
Ефективні вправи для тонкої талії / Фото з вільних джерел

З наближенням весни більшість жінок починає підготовку своєї фігури до пляжного сезону. І часто завданням №1 стає позбавлення від зайвих сантиметрів в області живота. Якщо виконувати ці 5 вправ, то перший результат можна побачити зовсім скоро.

Ось 5 ефективних вправ для того, щоб прибрати боки, пише Cosmopolitan.

Бічна планка

Це одна з найдієвіших вправ для тонкої талії. Тож, її обов’язково потрібно виконувати для того, щоб досягнути результату за короткий час. Ефект можна помітити лише за правильного виконання бічної планки.

Вправа з обручем

Обруч – це ідеальний помічник для боротьби зі складками на боках. Спершу починати крутити обруч потрібно з 5 хвилин, поступово збільшуючи час до 15 хвилин. Можна також використовувати різні типи обручів.

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Напівмостик

Ця вправа навіть легша у виконанні, ніж мостик, але не менш корисна. Затриматися у цьому положенні потрібно на 30 секунд, повторити необхідно 7 разів. Важливо стежити за власними відчуттями. Якщо відчуваєте дискомфорт та біль – потрібно зробити паузу і зрозуміти, що не так.

Вправи з фітболом

Не менш ефективним для стрункої талії є фітбол. Однією з вправ – підйом ніг з фітболом. Для цього необхідно лягти на спину, м’яч зафіксувати стопами. Піднімати фітбол з випрямленими ногами, також можна зробити нахили вліво та вправо по 50 разів на кожну ногу.

Скручування в планці

Окрім звичайної планки, ефективною для тонкої талії стане скручування в планці. Необхідно встати у планку і виконувати скручування вліво та вправо. Під час цього намагайтеся доторкнутися стегном підлоги.

До слова, якщо на початку нового року ви обіцяли собі зайнятися спортом, але досі цього не зробили, то ці сім наукових підходів допоможуть вам знайти мотивацію та досягти успіхів.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Фітнес
Джерело: 24 Канал
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