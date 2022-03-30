Ефективний посередник між делегаціями, – Подоляк пояснив роль Абрамовича у переговорах
30 березня 2022 , 16:24Читать новость на русском
Російський олігарх Роман Абрамович став активним учасником переговорів між Україною та Росією. Він взяв на себе функцію модератора процесу.
Як повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, в Романа Абрамовича своя роль у переговорному процесі. Наразі російський олігарх справляється зі своїми функціями.
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Завдання Абрамовича
Як повідомив Подоляк, Абрамович став активним посередником між делегаціями.
Він модерує процес, щоб не було ніякого непорозуміння, коли одна сторона щось заявляє, а інша не так розуміє. Цю місію Абрамович відпрацював вкрай ефективно,
– пояснив радник голови ОП.
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