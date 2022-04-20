Ефективно збивають літаки: Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль"

Норвегія передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral. Вони призначені для ураження гелікоптерів та літаків на малих висотах.

Норвегія передала Україні зброю

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам. За його словами, війна в Україні може бути тривалою, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії.

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Тому, за його словами, уряд Норвегії вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони "Містраль".

ЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС і яка буде дуже корисною для України,

– заявив він.

За словами Грама, цей тип протиповітряної оборони, планували замінити в Норвегії на новіші. Тому передача ракет не матиме значного впливу на національні оперативні можливості.

"Ракета буде виведена з виробництва Збройних сил Норвегії, але це все ще сучасна та ефективна зброя. Інші країни також передали подібні системи зброї, каже міністр оборони", – сказав мініст.

Зазначається, що ЗРК вже прямує в Україну.

Що відомо про "Містраль"

Модифікації цього комплексу перебувають на озброєнні більш ніж 20 країн світу.

Може влучати в цілі на відстані – 500 – 6000 метрів, на висоті – від 5 до 3000 метрів.

Максимальна швидкість ракети – 800 метрів на секунду.

Довжина ракети – 1860 міліметрів.

Вага ракети – 18,7 кілограма. Маса ракети з пусковою установкою – 24 кілограми.

Вироблено понад 160 тисяч комплексів різних модифікацій.

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