В Егейському морі біля Греції затонуло судно з українським зерном

У південно-західній частині Егейського моря 28 серпня сіло на мілину та затонуло вантажне судно Sea Bird. Воно транспортувало пшеницю з України в Туніс.

Інцидент зі судном з українським зерном трапився 28 серпня поблизу скелястого острова Каравія.

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Затонуло судно з пшеницею з України

На борту судна Sea Bird перебували 16 членів екіпажу – усі громадяни Сирії. Воно йшло під прапором африканської держави Того за маршрутом Україна – Туніс.

В Егейському морі поблизу узбережжя Греції судно спершу сіло на мілину, а тоді затонуло.

Берегова охорона відправила йому на допомогу 2 патрульних катери, 5 суден і вертоліт. На щастя, моряки не постраждали, усіх вдалося евакуювати. До місця інциденту також скерували 3 судна, які повинні запобігти забрудненню моря.

Що причинило катастрофу, наразі невідомо. Погодні умови, за інформацією грецького видання, у морській зоні були хорошими.

Аварія іранського військового корабля

У червні корабель Військово-морських сил Ірану Khark затонув в Оманській затоці біля берегів південного порту Джаськ. Цьому передувала масштабна пожежа, яка спалахнула на судні. Протягом 20 годин рятувальники намагалися її загасити.

Kharg був найбільшим кораблем іранських ВМС. За його допомогою інші іранські кораблі постачали в море, він також перевозив важкі вантажі та був стартовою точкою для вертольотів.

В Егейському морі затонуло судно з українським зерном: карта