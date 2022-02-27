Екіпаж Bayraktar спалив ворожий залізничний ешелон

Ворожий залізничний ешелон з пально-мастильними матеріалами українські військові знищили за допомогою Bayraktar TB2.

Нагадаємо, бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

До речі Українська "сушка" одним заходом знищила колону з 20 одиниць російської техніки

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважив, що блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. Він знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Bayraktar застосували і біля Гостомеля