Екіпаж Bayraktar спалив ворожий залізничний ешелон
27 лютого 2022 , 02:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Ворожий залізничний ешелон з пально-мастильними матеріалами українські військові знищили за допомогою Bayraktar TB2.
Нагадаємо, бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.
До речі Українська "сушка" одним заходом знищила колону з 20 одиниць російської техніки
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважив, що блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. Він знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.
Bayraktar застосували і біля Гостомеля
Українські військові 26 лютого застосували Bayraktar – ТВ2 проти окупанта біля Гостомеля. Комплекс вразив цілі південніше аеродрому.