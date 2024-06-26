Унікальний випадок: екіпаж Bradley збив російський FPV-дрон з гармати Bushmaster

Бійці екіпажу "Кача" з третього механізованого батальйону 47 ОМБр "Маґура" зафіксували унікальний момент збиття ворожого дрона з гармати Bushmaster.

Потужні кадри опублікувала пресслужба 47 окремої бригади. Там наголосили, що уже місяць фіксують високу активність ворожих FPV-дронів у зоні своєї відовідальності.

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Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster. Воїни 47 ОМБр пішли на випередження та не дозволили уразити американську машину,

— ідеться у повідомленні.

Екіпаж Bradley збив російський FPV-дрон: відео

Небо всіяне ворожими дронами

Там підкреслюють, що небо на Покровському напрямку всіяне російськими ударними безпілотниками.

"За день росіяни запускають більше сотні FPV-дронів. І це лише в зоні відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Таку активність спостерігаємо вже місяць", — пояснюють у 47 ОМБр.

До слова, президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину і особисто подякував бійцям 110-ї бригади та 47-ї бригади, наголосивши на їх героїчності та результативності.