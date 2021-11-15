Еколог розповів, як окупанти "вбивають" природу в Криму

Часті військові навчання Росії у тимчасово окупованому Криму сильно знищили природу півострова. Найбільше страждають території біля полігону Опук на Керченському півострові та мису Чауда неподалік від Феодосії.

Рослинність в Криму просто згорає

На Керченському півострові практично немає рослин. Все через забрудненість внаслідок військових вибухів. Про це розповів еколог Української природоохоронної групи (UNCG) Олексій Василюк.

Рекомендуємо Мертві дельфіни на берегах: як військові навчання Росії знищують Крим

Будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї, чи навіть із системи залпового вогню, викликає хімічну реакцію.

Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів більша частина сірки. Відбувається контакт із росою, туманом, рослинністю. Тоді все це перетворюється на сірчану кислоту, а рослинність вигоряє,

– пояснив Василюк.

Порівнюючи за допомогою Google Earth Pro фотографії від 2014 та 2019 року видно, як змінилася земля. Так, територія над Узунларським озером, де розташований полігон для бомбометання на Опуці вкрилися воронками та кратерами.



Порівняння території полігону Опук / "Крим Реалії"

Нещодавні військові навчання окупанта

На початку листопада стало відомо, що на полігоні у Чорному морі Росія провела масштабні навчання. Це відбулось перед тим, як в акваторію мали зайти бойові кораблі США.

Відомо, що російські кораблі відпрацьовували, як шукати і виявляти підводний човен разом із вертольотом Ка-27М. Під час тренувань окупанти використовували торпедне та реактивне бомбове озброєння. Вони провели зенітні ракетні та артилерійські стрільби з повітря.