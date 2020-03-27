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      Економічна криза: які статті в держбюджеті можна скоротити, а кого підтримати

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      Уряд Шмигаля підготував зміни до держбюджету / Кабінет міністрів України

      Скорочення держбюджету необхідно. Але повинна бути зрозуміла політика, як ми зароблятимемо гроші: знижуємо податки, стимулюємо промисловість.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Загородній.

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      Експерт наголошує: є недовиконання держбюджету, оскільки з самого початку він був прив’язаний до курсу 28 гривень до долара. Тому перегляд потрібен, але є тільки питання до перерозподілу грошей.

      Створюється Стабілізаційний фонд, який де-факто перерозподілятиметься в ручному режимі. Виникає питання: кому і як даватимуть гроші. Куди йтиме підтримка, щоб не було згорнення робочих місць. Приміром, треба підтримати експортерів, щоб вони приносили валюту в країну,
      – вважає Тарас Загородній.

      За словами політолога, є статті в бюджеті, які можна скоротити. Зокрема, сто мільярдів гривень виділялось на будівництво доріг. Це не обов’язково зараз робити. По-друге, НБУ повинен розширити кредитні програми, надати рефінансування банкам під видачу кредитів малому і середньому бізнесу. Краще експортноорієнтованому. Зараз банки в усьому світі заливають національні економіки грошима.

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      "Для малого бізнесу треба скасувати фіскальні заходи. Тому що після закриття ринків одразу в магазинах виросли ціни. А малий і середній бізнес став. Треба дивитися, які карантинні заходи треба дотримуватися, а які ні", – наголошує Загородній.

      При цьому експерт відзначає: швидше за все, буде економічна криза. Але поки незрозуміло, наскільки впали ціни на наші основні експортні продукти, і як скоротиться кількість перерахованих грошей від заробітчан з Європи.

      Є обережний оптимізм щодо економіки, у порівнянні із світовою кризою 2008 року. В України інші ринки збуту. Більше прораховували на стабільний ринок Європи, а не Росії. Європа зараз активно підтримує свою економіку, і певною мірою це відіб’ється на Україні,
      – вважає політолог.

      Чому необхідно переглянути держбюджет:

      • Ситуація з епідемією коронавірусу сильно вплинула на фінансову ситуацію в Україні. Ще менш як місяць тому тогочасна міністерка фінансів Оксана Маркарова казала, що держбюджет будуть переглядати, але через позитивну динаміку, а не негативну.
      • Вона пояснювала, що більшість показників були значно оптимістичнішими, ніж у прогнозі. Тож, аби максимально використати бюджетні кошти, варто було переглянути держбюджет, який отримав бонуси, наприклад, від зміцнення гривні.
      • У Міністерстві фінансів підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України Податки Бізнес
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