Економічна криза: які статті в держбюджеті можна скоротити, а кого підтримати
Скорочення держбюджету необхідно. Але повинна бути зрозуміла політика, як ми зароблятимемо гроші: знижуємо податки, стимулюємо промисловість.
Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Загородній.
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Експерт наголошує: є недовиконання держбюджету, оскільки з самого початку він був прив’язаний до курсу 28 гривень до долара. Тому перегляд потрібен, але є тільки питання до перерозподілу грошей.
Створюється Стабілізаційний фонд, який де-факто перерозподілятиметься в ручному режимі. Виникає питання: кому і як даватимуть гроші. Куди йтиме підтримка, щоб не було згорнення робочих місць. Приміром, треба підтримати експортерів, щоб вони приносили валюту в країну,
– вважає Тарас Загородній.
За словами політолога, є статті в бюджеті, які можна скоротити. Зокрема, сто мільярдів гривень виділялось на будівництво доріг. Це не обов’язково зараз робити. По-друге, НБУ повинен розширити кредитні програми, надати рефінансування банкам під видачу кредитів малому і середньому бізнесу. Краще експортноорієнтованому. Зараз банки в усьому світі заливають національні економіки грошима.
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"Для малого бізнесу треба скасувати фіскальні заходи. Тому що після закриття ринків одразу в магазинах виросли ціни. А малий і середній бізнес став. Треба дивитися, які карантинні заходи треба дотримуватися, а які ні", – наголошує Загородній.
При цьому експерт відзначає: швидше за все, буде економічна криза. Але поки незрозуміло, наскільки впали ціни на наші основні експортні продукти, і як скоротиться кількість перерахованих грошей від заробітчан з Європи.
Є обережний оптимізм щодо економіки, у порівнянні із світовою кризою 2008 року. В України інші ринки збуту. Більше прораховували на стабільний ринок Європи, а не Росії. Європа зараз активно підтримує свою економіку, і певною мірою це відіб’ється на Україні,
– вважає політолог.
Чому необхідно переглянути держбюджет:
- Ситуація з епідемією коронавірусу сильно вплинула на фінансову ситуацію в Україні. Ще менш як місяць тому тогочасна міністерка фінансів Оксана Маркарова казала, що держбюджет будуть переглядати, але через позитивну динаміку, а не негативну.
- Вона пояснювала, що більшість показників були значно оптимістичнішими, ніж у прогнозі. Тож, аби максимально використати бюджетні кошти, варто було переглянути держбюджет, який отримав бонуси, наприклад, від зміцнення гривні.
- У Міністерстві фінансів підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу.
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