Економічна криза: які статті в держбюджеті можна скоротити, а кого підтримати

Скорочення держбюджету необхідно. Але повинна бути зрозуміла політика, як ми зароблятимемо гроші: знижуємо податки, стимулюємо промисловість.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Загородній.

Читайте також МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов

Експерт наголошує: є недовиконання держбюджету, оскільки з самого початку він був прив’язаний до курсу 28 гривень до долара. Тому перегляд потрібен, але є тільки питання до перерозподілу грошей.

Створюється Стабілізаційний фонд, який де-факто перерозподілятиметься в ручному режимі. Виникає питання: кому і як даватимуть гроші. Куди йтиме підтримка, щоб не було згорнення робочих місць. Приміром, треба підтримати експортерів, щоб вони приносили валюту в країну,

– вважає Тарас Загородній.

За словами політолога, є статті в бюджеті, які можна скоротити. Зокрема, сто мільярдів гривень виділялось на будівництво доріг. Це не обов’язково зараз робити. По-друге, НБУ повинен розширити кредитні програми, надати рефінансування банкам під видачу кредитів малому і середньому бізнесу. Краще експортноорієнтованому. Зараз банки в усьому світі заливають національні економіки грошима.

Цікаво Як зберегти бізнес в умовах карантину: що вже роблять підприємці

"Для малого бізнесу треба скасувати фіскальні заходи. Тому що після закриття ринків одразу в магазинах виросли ціни. А малий і середній бізнес став. Треба дивитися, які карантинні заходи треба дотримуватися, а які ні", – наголошує Загородній.

При цьому експерт відзначає: швидше за все, буде економічна криза. Але поки незрозуміло, наскільки впали ціни на наші основні експортні продукти, і як скоротиться кількість перерахованих грошей від заробітчан з Європи.

Є обережний оптимізм щодо економіки, у порівнянні із світовою кризою 2008 року. В України інші ринки збуту. Більше прораховували на стабільний ринок Європи, а не Росії. Європа зараз активно підтримує свою економіку, і певною мірою це відіб’ється на Україні,

– вважає політолог.

Чому необхідно переглянути держбюджет: