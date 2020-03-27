Экономический кризис: какие статьи в госбюджете можно сократить, а кого поддержать
Сокращение госбюджета необходимо. Но должна быть понятна политика, как мы будем зарабатывать деньги: снижаем налоги, стимулируем промышленность.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Загородний.
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Эксперт отмечает: есть недовыполнение госбюджета, поскольку с самого начала он был привязан к курсу 28 гривен за доллар. Поэтому пересмотр нужен, но есть только вопрос к перераспределению денег.
Создается Стабилизационный фонд, который де-факто будет перераспределяться в ручном режиме. Возникает вопрос: кому и как давать деньги. Куда пойдет поддержка, чтобы не было сворачивания рабочих мест. К примеру, надо поддержать экспортеров, чтобы они приносили валюту в страну,
– считает Тарас Загородний.
По словам политолога, есть статьи в бюджете, которые можно сократить. В частности, сто миллиардов гривен выделялось на строительство дорог. Это не обязательно сейчас делать. Во-вторых, НБУ должен расширить кредитные программы, предоставить рефинансирование банкам под выдачу кредитов малому и среднему бизнесу. Лучше экспортно. Сейчас банки во всем мире заливают национальные экономики деньгами.
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"Для малого бизнеса надо отменить фискальные меры. Потому что после закрытия рынков сразу в магазинах выросли цены. А малый и средний бизнес стал. Надо смотреть, какие карантинные меры надо соблюдать, а какие нет", – подчеркивает Загородний.
При этом эксперт отмечает: скорее всего, будет экономический кризис. Но пока непонятно, насколько упали цены на наши основные экспортные продукты и как сократится количество перечисленных денег от гастарбайтеров из Европы.
Есть осторожный оптимизм относительно экономики, по сравнению с мировым кризисом 2008 года. В Украине другие рынки сбыта. Больше просчитывали на стабильный рынок Европы, а не России. Европа сейчас активно поддерживает свою экономику, и в определенной степени это отразится на Украине,
– считает политолог.
Почему необходимо пересмотреть госбюджет:
- Ситуация с эпидемией коронавируса сильно повлияла на финансовую ситуацию в Украине. Еще меньше месяца назад тогдашняя министр финансов Оксана Маркарова говорила, что госбюджет будут пересматривать, но из-за положительной динамики, а не отрицательной.
- Она объясняла, что большинство показателей были значительно оптимистичнее, чем в прогнозе. Поэтому чтобы максимально использовать бюджетные средства, стоит пересмотреть госбюджет, который получил бонусы, например, от укрепления гривны.
- В Министерстве финансов подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд, из которого будут выделяться деньги на борьбу с эпидемией коронавируса.
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