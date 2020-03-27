Экономический кризис: какие статьи в госбюджете можно сократить, а кого поддержать

Сокращение госбюджета необходимо. Но должна быть понятна политика, как мы будем зарабатывать деньги: снижаем налоги, стимулируем промышленность.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Загородний.

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Эксперт отмечает: есть недовыполнение госбюджета, поскольку с самого начала он был привязан к курсу 28 гривен за доллар. Поэтому пересмотр нужен, но есть только вопрос к перераспределению денег.

Создается Стабилизационный фонд, который де-факто будет перераспределяться в ручном режиме. Возникает вопрос: кому и как давать деньги. Куда пойдет поддержка, чтобы не было сворачивания рабочих мест. К примеру, надо поддержать экспортеров, чтобы они приносили валюту в страну,

– считает Тарас Загородний.

По словам политолога, есть статьи в бюджете, которые можно сократить. В частности, сто миллиардов гривен выделялось на строительство дорог. Это не обязательно сейчас делать. Во-вторых, НБУ должен расширить кредитные программы, предоставить рефинансирование банкам под выдачу кредитов малому и среднему бизнесу. Лучше экспортно. Сейчас банки во всем мире заливают национальные экономики деньгами.

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"Для малого бизнеса надо отменить фискальные меры. Потому что после закрытия рынков сразу в магазинах выросли цены. А малый и средний бизнес стал. Надо смотреть, какие карантинные меры надо соблюдать, а какие нет", – подчеркивает Загородний.

При этом эксперт отмечает: скорее всего, будет экономический кризис. Но пока непонятно, насколько упали цены на наши основные экспортные продукты и как сократится количество перечисленных денег от гастарбайтеров из Европы.

Есть осторожный оптимизм относительно экономики, по сравнению с мировым кризисом 2008 года. В Украине другие рынки сбыта. Больше просчитывали на стабильный рынок Европы, а не России. Европа сейчас активно поддерживает свою экономику, и в определенной степени это отразится на Украине,

– считает политолог.

Почему необходимо пересмотреть госбюджет: