Економічне бронювання та демобілізація: чи планує їх розглядати Рада

Питання демобілізації та економічного бронювання не є пріоритетними для Верховної Ради. Це зрозуміло зі слів віце-спікера Корнієнка.

В інтерв'ю журналістам перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висловився про обговорення законопроєктів щодо демобілізації та економічного бронювання. Схоже, відповідні питання не перебувають на "гарячій повістці" парламенту.

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Демобілізація та економічне бронювання – під питанням

Корнієнко зазначив, що демобілізація належить до компетенції комітету національної безпеки та оборони, де активно працюють голова комітету та голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Щодо економічного бронювання, погоджуся, що це дуже дискусійний закон для Верховної Ради,

– заявив політик.

Віце-спікер висловив сумніви щодо підтримки зареєстрованих варіантів закону про економічне бронювання, натякаючи на можливість розв'язання питання через урядові рішення.

Можливо, це буде справді реалізовано через інші інструменти. Зокрема урядовими рішеннями. Дочекаймось і зрозуміємо, як це буде. На "гарячій адженді" Верховної Ради немає цих законів.

Зі слів Корнієнка зрозуміло, що наразі важко передбачити, чи отримають ініціативи підтримку у парламенті. Слід слідкувати за розвитком подій для повного розуміння ситуації.

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Впровадження економічного бронювання, вочевидь, планується на жовтень-листопад 2024 року, що може вплинути на ринок праці, особливо на так звані "білі компанії", які працюють за вимогами чинного законодавства. Аби отримати бронювання, ймовірно, потрібно буде мати мінімальну зарплату у понад 35 тисяч гривень.