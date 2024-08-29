Уряд працює над економічним бронюванням: які будуть критерії

Наразі в українському уряді активно працюють над можливістю впровадження економічного бронювання від мобілізації. Імовірно, одним із критеріїв стане зарплата військовозобов'язаного.

Деталі розповів член комітету Ярослав Железняк у телеграмі, інформує 24 Канал.

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"Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат", – зазначив нардеп

Як уточнив Железняк, уряд напрацьовує кілька моделей, та остаточне рішення – за політичним керівництвом.

Коли може з'явитись економічне бронювання

Впровадити "економічне бронювання" можуть вже цієї осені. Орієнтовна дата – жовтень – листопад 2024 року.

За розрахунками це дасть бюджету 40 мільярдів гривень додаткових надходжень на рік.

"Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі", – додав Железняк.

До слова, на тижні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй". Передбачають, що ініціатива допоможе вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.