Економічний паспорт українця: ініціатор закону пояснив, звідки братимуть гроші

Володимир Зеленський 1 грудня у Раді заявив, що внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Гроші на рахунки дітей поступатимуть з податків, які сплатчуватимуть олігархи.

Про це в ефірі 24 каналу сказав "слуга народу" Дмитро Костюк. Мовиться про ренту за користування українськими надрами.

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"Так склалося, що якраз олігархи тими надрами розпоряджаються, тому ми збільшуємо податкове навантаження на цих олігархів. Відтак наповнюватиметься економічний паспорт українця", – пояснив "слуга".

Таку ініціативу підтримав і економіст Павло Кухта. Він вважає, що саме народу належать надра, а тому справедливо, аби податок був більшим

Варто зазначити, що саме Дмитро Костюк ініціював законопроєкт про економічні паспорти ще у січні 2020 року. Однак він не був детально пропрацьований.

Костюк про економічний паспорт українця: відео

Законопроєкт про економічний паспорт українця