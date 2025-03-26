Російська економіка повторює фатальні помилки СРСР перед розпадом: чи може історія повторитися

ОПЕК і Трамп можуть обвалити ціни на нафту. Про це Центробанк Росії у лютому попередив Кремль, наголосивши, що ціни можуть не просто впасти, а протриматися на низькому рівні довгий період.

Експерт з економіки Максим Блант в розмові з 24 Каналом пояснив, чому саме зараз аналітики Центробанку підготували презентацію, в якій спрогнозували, що ситуація з тривалим обвалом цін на нафту, як це було у 1980-х роках і що сприяло розпаду СРСР, може повторитися.

Дивіться також Саудівська Аравія справді може знизити ціни на нафту: чим їх "підкупив" Трамп

Чому ймовірність тривалого обвалу цін на нафту зросла?

Після доволі довгого періоду високих цін на нафту з кінця 1973 до 1985 року настав 18-річний період низьких цін. За цей час встиг розвалитися СРСР, радянську економіку накрила структурна криза. В тому, що такий сценарій може програтися в Росії зараз – немає нічого нового. Як зазначив Блант, про це говориться ще з 2003 року.

Зі слів експерта з економіки, ймовірність цього сценарію виросла. Падіння цін на нафту було у 2008, у 2014 – 2015 роках, у часи пандемії, але це не тривало довго. Це були шокові ситуації, з якими російська економіка справлялася.

Проблема полягає в тому, що зараз ймовірність цього сценарію зросла через те, що в Білий дім прийшов Трамп,

– зазначив Блант.

Головним спусковим гачком може стати підвищення видобутку нафти з боку США та країн, які не входять в ОПЕК. Тоді арабські країни спробують прибрати конкурентів та розорити їх шляхом тривалого періоду дії низьких цін на нафту.

Який механізм для порятунку економіки Росія прибрала?

У 2000-х роках в Росії почали розробляти механізм, який був покликаний для того, аби захистити російську економіку від негативного сценарію. Тоді створювався стабілізаційний фонд, який виконував зокрема таку функцію: накопичував резерви, які можна було б використовувати для того, щоб пом'якшити негативний шок і щоб були гроші, аби покривати нестачу валютних надходжень.

З іншого боку цей стабілізаційний фонд штучно знижував рентабельність сектору сировини, давав іншим галузям можливість зростати. Надприбутки від продажу нафти вилучалися і складалися в стабілізаційний фонд.

З початком війни цей механізм був практично демонтований. Зараз стійкість російської економіки до шокових ситуацій – знизилась,

– пояснив Блант.

А от ймовірність падіння цін на нафту суттєво зросла через те, що Трамп почав торгові війни. Тому вже зараз більшість аналітиків приватних і державних компаній переглядають свої прогнози стосовно росту світової економіки.

Ймовірніше, що буде гальмування, а сам Трамп не виключає того, що в США буде рецесія. Під час таких процесів, як зауважив експерт з економіки, коли промислове виробництво сповільнюється, завжди падають ціни на сировину.

Максим Блант підсумував, що російська економіка наступає на ті ж самі граблі, на які наступав СРСР наприкінці свого існування. В разі, якщо така шокова ситуація з довготривалим обвалом цін на нафту станеться, то і наслідки можуть бути відповідними, але цього раз в ролі Радянського Союзу опиниться Росія.