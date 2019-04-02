Економіка і зміна президента: що буде з курсом, цінами, кредитами

Після першого туру виборів українці розгублені. Хтось вичікує, а хтось планує пакувати валізи. Що буде далі з Україною? Куди ми рухаємось? Журналісти 24 каналу розпитали експертів – як вплине вибір українців на економіку і чого очікувати.

Президент – не економічний головнокомандувач

Заступник голови Стратегічної групи радників Прем'єр-міністра Павло Кухта у коментарі 24 каналу наголосив, що посаду президента в Україні неправильно розуміють.

Президент на економіку прямо не впливає. На жаль, не всі це розуміють, і намагаються вибрати якогось “економічного головнокомандувача". Це неправильно,

– відзначив Кухта.

Керуючий партнер Pravovest Law Firm Гліб Сегида у коментарі 24 каналу роз'яснив детальніше, у чому полягає опосередкований вплив президента на економічну політику держави.

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За поданням президента парламент голосує за голову НБУ. Також президент підписує міжнародні договори України, в тому числі, і відносно економічного співробітництва. Але їх також має затверджувати Верховна Рада, щоб вони набрали сили. Президент може подавати свої законопроекти щодо економічного розвитку та накладати вето на законопроекти проголосовані депутатами. Але у першому випадку ініціативи президента повинні бути проголосовані депутатами, а у другому – депутати можуть долати вето 300 голосами.



Українці схильні робити з президента царя

“Таким чином, вплив президента на економічну політику дуже обмежений. Фактично, всі його ініціативи може блокувати парламент. А безпосередньо реалізує економічну політику та є розпорядником бюджетних коштів Кабінет Міністрів, який формується та може бути змінений також тільки депутатами”, – пояснив Сегида.

Але в Україні існує проблема. У нас парламентсько-президентська республіка, і президент не повинен би мати впливу. Та українці самі надягають йому "корону".

На жаль, у нас народ звик до того, що є "головний". Так само веде себе і еліта – якщо є президент, то він задає напрямок руху. І якщо президент починає виступати політично проти реформ, чи банкрутувати країну, то всі інші починають себе подібно вести. В цьому – значна небезпека,

– констатував Павло Кухта.

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Реакція ринків на нового президента

Відразу після виборів буде суто реакція фінансових ринків на те, чого очікувати від нового президента. Павло Кухта відзначив, що обидва наші кандидати, які попередньо виходять у другий тур, декларували збереження основного курсу в економіці: програми з МВФ дотримуватися, дурниць не робити, підтримувати земельний ринок – досить ліберальні речі.

На його думку, є певні ризики щодо одного з кандидатів – щодо його зв'язків з колишніми власниками "Приватбанку". На це буде звертати увагу і МВФ, і фінансові ринки, це може бути нервовою точкою. Від самого кандидата залежить, чи розвіє він сумніви.



Потенційні переможці першого туру виборів обіцяли продовження реформ

Короткостроково не буде якоїсь жорсткої реакції, вважає експерт. Можливо, буде більш обережне ставлення до України у випадку зміни президента – мовляв, нова команда, нова політика. Фінансові ринки намагатимуться зрозуміти, що ж робитиме ця людина на посаді. Але до другого туру ще є час. Коли буде представлена команда – по людях стане зрозуміло, куди все буде рухатися.

Поки що – будуть очікування. Але якогось реального впливу на економіку я б не чекав. Гривню може трохи "похитати", на 50 копійок,

– уточнив Кухта.

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Осінь "ікс" і умови гарного життя

Парламентські вибори матимуть значно більший вплив на економіку нашої держави – в один голос кажуть експерти.

Будь-який президент намагатиметься провести туди якнайбільше своїх депутатів. А вже парламент значно більше впливає на економіку: приймає закони і призначає уряд. До вересня стане більше зрозуміло – як поводитиметься новий президент, якщо він буде, і чого очікувати від парламенту.

Восени у нас знову великі виплати за державним боргом нагадав Кухта. І до осені залежно від того, як буде вести себе новий президент, яку команду сформує, які шанси провести і кого в парламент – будуть більші очікування. Вони впливатимуть, в першу чергу, на інвестиції.

Якщо поведінка українських очільників сприятиме очікуванням продовження і пришвидшення реформ, відкриття ринку землі, успішної приватизації, – інвестицій буде більше, економіка зростатиме, ситуація покращиться. Якщо очікування погані – реформи згорнуться, Україна знову впаде в популізм – буде погіршення,

– пояснив Кухта.



Верховна Рада має більше впливу на економіку, ніж президент

МВФ і зовнішні борги

МВФ негативно ставиться до фінансування під вибори. Тому шансів на нові транші до парламентських виборів невисокі, вважає Гліб Сегида. Депутати, скоріш за все, будуть зайняті іншими питанням, ніж проведення реформ.

МВФ, як і іншим західним партнерам, не важливе прізвище президента. Все залежить від реальних кроків України щодо виконання своїх зобов'язань, чи це меморандум з МВФ, чи угода про асоціацію з ЄС тощо,

– уточнив Сегида.

Член правління Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова погоджується, що МВФ буде співпрацювати з Україною при будь якому президенту незалежно від персоналії. Але доти, поки в країні не зміниться економічна політика. Експерт впевнена, що Україна буде потроху відходити від співробітництва в МВФ і розвивати свої внутрішні економічні ресурси.

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Тож до закінчення президентських виборів ринок очікуватиме. Немає приводів скуповувати валюту чи запасатися гречкою. Економіка і ринки працюють у своєму режимі. Важливо не дестабілізувати їх політичною панікою. А у самого президента інше завдання – сформувати команду, яка була б здатна проводити реальні економічні реформи і підвищувати рівень життя українців.