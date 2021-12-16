Економили на комунальних послугах: мати й син замерзли на смерть на Тернопільщині

У Кременці загинули матір та син: вони померли від переохолодження. 80-річна жінка та 53-річний чоловік хотіли зекономити на оплаті комунальних послуг.

На сполох забили сусіди. Вони помітили, що світло у будинку не вимикають впродовж кількох днів поспіль.

Раніше Хотів привласнити 80 тисяч доларів: на Тернопільщині засудили голову сільради

Поліцію викликали сусіди

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили всередині будинку тіла померлих матері та сина.

Сусіди розповідають, що обоє загиблих зловживали алкоголем, проте при цьому намагались економити гроші на комунальних платежах. Саме тому невимкнене світло місцевих жителів дуже здивувало.

Криміналісти не виявили ознак насильницької смерті

Інспектор-криміналіст жодних ознак насильницької смерті не виявив на тілах. Також, згідно з висновком огляду, смерть настала від 3 до 5 днів тому. Найбільш ймовірна причина – переохолодження.

Смерть матері та сина поліція кваліфікувала, як нещасний випадок.

Читайте також У Тернополі засудили матір школяра, який два роки знущався з учениці

Коротко про моторошні випадки на Тернопільщині: