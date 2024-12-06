Для Росії це буде критично: що змінить зменшення ціни на нафту

Новообраний президент США Дональд Трамп може обвалити ринок нафти для всіх. Тільки от для Саудівської Аравії, Кувейту та інших країн, у яких собівартість нафти нижча й загалом які готуються до зниження ціни, це буде нормально, а для Росії – критично.

Про це 24 Каналу сказав економіст Максим Блант. До слова, протягом минулого тижня на світовому ринку чорного золота суттєво впала ціна.

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"У Росії вже немає подушки безпеки"

Країна-агресор своїми резервами розпорядилась, почавши війну проти України. Тож запасу міцності для такого виду потрясінь у Москви немає, на відміну від більшості нафтовидобувних країн, які за останні роки навчилися, що ціна на нафту може не тільки рости, але й падати.

Всі вибудовують подушки безпеки, а Росія її витратила. Кремль не врахував багато чинників, але тепер настане час розплати,

– зазначив Блант.

Як тільки американські сланцеві компанії починають добувати багато нафти, то ціна на нафту обвалюється. Адже араби починають їх душити й давити низькими цінами. Зараз, найімовірніше, ситуація близька до обвалу, який буде не одномоментним та протриває не тиждень й не місяць.

Ця перспектива реальна, але не треба думати, що відбудеться все саме так, як ми зараз обговорюємо. Ймовірність висока, але може статися інакше,

– додав економіст.

До слова, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов сказав, що якщо надходжень не буде або ціни на нафту будуть нижчими ще на 20 – 30 доларів, то російська економіка зануриться у кризу.