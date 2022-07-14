російській економіці – хана, і не тому, що санкції. Точніше, саме тому, що санкції закривають доступ до технологій і технологічних продуктів!

Економіка сучасної росії будується на двох стовпах:

Природних ресурсах (насамперед енергетичних). Спадщина СРСР.

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І якщо перше не відібрати, то зі спадщиною СРСР все не так просто. Ви знали, що майже всю промисловість СРСР збудували американці? В історії СРСР та сучасної росії про це ні слова. Ну незручно ж про велич і "скрижалі" говорити, коли "піндоси" та інші "вороги росії" побудували всю твою промисловість.

І якщо бути точним, то збудовано понад 1500 заводів. Спроєктували, побудували, навчили працювати та забезпечували комплектуючими та сировиною.

Західні компанії масово залишають росію / Фото Getty Images

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Бізнес залишає росію

Західні корпорації залишили росію. Разом з інженерами та розробками. У друзях залишився лише Китай, якому росія потрібна лише як постачальник сировини та як покупець китайської продукції.

Отже, на його фабрики теж розраховувати не доведеться. Так що. Результат для російської економіки ви знаєте.

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