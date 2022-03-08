В екопарку в Харкові застрелили 2 людей, які прийшли нагодувати тварин

У Харкові під ворожими обстрілами загинули двоє людей. Вони прийшли в екопарк погодувати тварин, які залишилися без харчів.

Харків'яни прийшли, щоб хоч раз за 3 дні погодувати тваринок. Попри небезпеку двоє людей змогли прорватися на територію екопарку.

До теми 6-річну дівчинку дістали з підвалу, мама загинула: страшні подробиці загибелі дитини у Маріуполі

Однак терористи відкрили вогонь з мінометів та автоматів. Вижити мирним мешканцям не вдалося.

Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин,

– наголосили в екопарку "Фельдман".

Керівництво робить все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку та не наражати на небезпеку людей.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!