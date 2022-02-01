Екорейдери тероризують підприємства натомість вимагаючи якусь винагороду, – адвокат

Завод "Радикал", який припинив свою роботу ще в 1996 році, на Київщині продовжує забруднювати повітря та ґрунт до сьогодні. Натомість групи псевдоекологів проявляють байдужість до таких масштабних та реальних проблем, зазначає адвокат Ігор Сєрков.

Адвокат підкреслив, що активісти дедалі більше уваги зосереджують на шантажі українських підприємств.

У моїй практиці адвокатській були випадки, коли до мене зверталися директори підприємств на предмет того, що ці екорейдери тероризували адміністрацію підприємств і просто не давали працювати, тим самим вимагаючи якусь винагороду,

– розповів фахівець.

Ігор Сєрков порекомендував керівникам підприємств, які зазнали атаки екорейдерів, негайно звертатися до правоохоронних органів та писати заяву про скоєння кримінального правопорушення.