Без риби, але з медузами: росіяни нищать флору і фауну Азовського моря

Російські загарбники своїми діями вчергове спричиняють екологічні проблеми. Так, стало відомо, що рівень солоності в Азовському морі зрівнявся по показниках із водою у Чорному морі.

Зокрема, цей чинник може призвести до зміни флори й фауни в Азовському морі. Зокрема, там зменшиться кількість риб, однак збільшиться – медуз.

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В Азовському морі відбулися зміни

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко відзначив, що росіяни витратили купу ресурсу та ефірного часу, щоб спростувати наші твердження про екоцид в Азовському морі.

Зокрема, наші екологи казали про те, що медузи в жовтні, то аномалія, а солоність Азову стрімко зросла через перекриття річок під час окупації.

Зрештою тепер самі російські інститути кажуть, що підвищення рівня солоності в Азовському морі – це катастрофа, а також, що солоність водойми вже дорівнює солоності Чорного моря.

В реалії це кінець флори та фауни моря, початок його кінця. Десь так зникав Каспій та Арал (Каспійське й Аральське море – 24 Канал), хоча по суті вони озера, але тенденція схожа,

– сказав Андрющенко.

Крім того, окупанти також стверджують, що у морі поступово зникає риба, а її місце займають медузи, через що неможливо здійснювати рибальство.

Водночас екологи країни-агресорки стверджують, що буцімто існує програма з рятування Азовського моря, розрахована до 2040 року. Однак вони зазначили, що навряд чи це дійсно допоможе розв'язати проблему.

У Криму мліють водойми

Телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував фото з наслідками обміління водойм на анексованому росіянами півострові. Зокрема, автори каналу повідомили про сильне обміління Тайганського та Білогірського водосховищ через зниження притоку води.

Зрештою підписники "Кримського вітру" з Бахчисарайського району сфотографували деякі озера та ставок, де зниження рівня відбулося від 5 до 7 метрів.

На кадрах зображені: озеро біля села Зелене Бахчисарайського району, озеро Штани біля села Холмівка, а також Новоульянівський ставок. На знімках можна побачити, як водойми стали значно меншими, ніж були до цього.

У Криму мліють водойми / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

У каналі зазначили, попри те, що спікер так званого російського парламенту Криму Владімір Константинов стверджує, що води на півострові достатньо, ситуація на півострові "не така райдужна".