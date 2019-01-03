Екс-гравець "Динамо" потрапив на обкладинку журналу Forbes

Колишній півзахисник київського "Динамо" бразилець Дуду потрапив на обкладинку видання Forbes у Бразилії. Футболіст "Палмейраса" потрапив у перелік людей до 30 років, які досягли успіху у певній сфері діяльності.

Варто зазначити, що у 2018 році Дуду став чемпіоном Бразилії у складі "Палмейраса". Футболіст відіграв 31 матч, за які забив 7 голів та зробив 14 результативних передач. Завдяки цьому півзахисник потрапив до символічної збірної чемпіонату Бразилії та був визнаний найкращим гравцем чемпіонату.

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Дуду на обкладинці бразильського Forbes

Нагадаємо, Дуду перебрався до київського "Динамо" влітку 2011 року. Тоді за гравця український клуб заплатив 5 мільйонів євро бразильському "Крузейро". Однак закріпитися у складі киян гравець не зумів. За весь час у "Динамо" він зіграв лише у 24 матчах чемпіонату (2 голи та 4 паси), 4 матчі у Лізі Європи (1 пас), 2 матчі у Кубку України (2 голи) та ще два матчі у Лізі чемпіонів. У лютому 2014 року Дуду був відданий в оренду у "Греміо", де пробув до кінця року. В січні 2015 року його за 3 мільйони євро викупив "Палмейрас". Станом на початок 2019 року 26-річний гравець оцінюється у 8 мільйонів євро.

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В "Палмейрасі" Дуду є одним з найбільш високооплачуваних гравців команди, отримуючи близько 250 тисяч доларів на місяць. Його контракт з бразильським клубом розрахований до 2022 року. Однак вже взимку 2019 року футболіст може перейти у один з європейських чемпіонатів.