"Екс-смотрящий" за вугіллям під крилом Кононенка: бізнесмен Кропачов нарешті дав інтерв'ю

Віталій Кропачов, вугільний бізнесмен, якого називали куратором галузі від нардепа Кононенка, та про якого програма "Наші гроші" зняла гучне розслідування, прийшов у студію 24 каналу, аби дати інтерв'ю в програмі "Он воно як" Денису Бігусу та Алісі Юрченко.

Свого часу журналісти "Наші гроші" зняли про Віталія Кропачова велике розслідування. За президентства Порошенка він обріс вугільними активами і значним впливом на частину державних шахт. Так і отримав статус одного з кількох неофіційних кураторів вугільної галузі під крилом нардепа з БПП Ігоря Кононенка, який тоді керував всю енергетику.

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Після розслідування "Наших грошей" в офіс "смотрящого" за вугіллям Віталія Кропачова прийшли з обшуком детективи НАБУ. Бізнесмен звинуватив в обшуку журналістів і подав в суд. Але фактів, які "смотрящий" вимагав спростувати, не було в сюжеті.



Що відомо про Кропачова

Тоді журналістам не вдалося від Віталія Кропачова отримати навіть відео коментар, а тепер він раптом погодився прийти в студію.

Ви прийшли в студію, це тому що тепер вас правильніше називати екс-смотрящим?

Я думаю, що поступила пропозиція, і я прийшов. Я офіційного запрошення про надання інтерв'ю вашим каналам або вам особисто не отримував. Тому давайте не будемо пересмикувати. Є пропозиція – я прийшов. Незалежно від вашого формулювання: смотрящий чи підглядуючий і так далі. Ми можемо розкласти все по кісточках. Протягом програми ви отримаєте всі відповіді на питання, які вас цікавлять.



Відповідь на запит

В декількох інтерв'ю ви багато разів говорили про те, що це просто журналісти все придумали, що це створений демонічний образ. Все ж таки, щодо стану півроку тому і зараз, як ви бачите свою роль в галузі? Ви в ній хто?

Дивіться, я в галузі і півроку тому, і рік відчуваю себе гравцем ринку, в якого є збагачувальні фабрики – офіційно куплені, які мають об'єми переробки того ж державного вугілля і свого приватного вугілля – які продовжують працювати на цьому ринку. Нічого не змінилося з цього статусу. Тобто демонізація чи питання, пов'язані з тим, що хтось за кимось дивиться і так далі… Ну, так сталося. Я купив фабрики, і ми збагачуємо вугіллям державні підприємства. Що створює певну хвилю різного роду тлумачень. Не я один хотів купити фабрики. Так, це була певна група облич, і не одна, які хотіли їх придбати.

Яка різниця між бізнесменом і смотрящим?

Смотрящий – це людина, яка контролює те, що йому не належить. Так?

Так. Наприклад, державні підприємства, шахти, вугільні об’єднання.



Контроль Кропачова

Що робить смотрящий?

Він просто розставляє кадри і використовує державні об'єкти для розвитку свого бізнесу.

Якого саме свого? В чому саме ви бачите розвиток мого бізнесу, особисто мого бізнесу, якщо я розставив якісь кадри чи можу розставити ці кадри?

Наприклад, ви можете домовитися про постачання вугілля на "Центренерго", якщо контролюєте шахту і маєте людей в "Центренерго".

Дивіться, ми від шахт перестрибуємо до "Центренерго". "Центренерго" – це державна компанія, яка протягом останніх років показувала доволі хороші результати фінансової діяльності. Так? Так. Є дві форми роботи з "Цетренерго". Вона може згідно із законом про закупки (це питання до депутатів і наявності корупції)... Тобто є чітко прописаний пункт 4.1, що для теплоенергогенерації не вимагається структура ProZorro для купівлі вугілля. Так? В мене питання: чому?

І в нас питання.

В мене дуже велике питання, чому. Але "Центренерго" йде цілком іншим шляхом, вона виставляє лоти на енергобіржу, і купує звідти. Збіржеві контракти, в яких беруть участь всі. І ДТЕК. Виставлялися ми, виставлялась ДВП. Ось така була схема роботи.

Чи купує "Центренерго", фактично, вугілля Кропачова з шахти "Краснолиманська" та відповіді на інші гострі питання – дивіться у відео програми 2Он воно як".

Відео розслідування "Наших грошей" 2018 року: