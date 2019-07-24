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      "Екс-смотрящий" за вугіллям під крилом Кононенка: бізнесмен Кропачов нарешті дав інтерв'ю

      Он воно як 1185 Читать новость на русском

      Віталій Кропачов, вугільний бізнесмен, якого називали куратором галузі від нардепа Кононенка, та про якого програма "Наші гроші" зняла гучне розслідування, прийшов у студію 24 каналу, аби дати інтерв'ю в програмі "Он воно як" Денису Бігусу та Алісі Юрченко.

      Свого часу журналісти "Наші гроші" зняли про Віталія Кропачова велике розслідування. За президентства Порошенка він обріс вугільними активами і значним впливом на частину державних шахт. Так і отримав статус одного з кількох неофіційних кураторів вугільної галузі під крилом нардепа з БПП Ігоря Кононенка, який тоді керував всю енергетику.

      Читайте розслідування про Кропачова від "Наші гроші": Які компанії наживаються на українських шахтах

      Після розслідування "Наших грошей" в офіс "смотрящого" за вугіллям Віталія Кропачова прийшли з обшуком детективи НАБУ. Бізнесмен звинуватив в обшуку журналістів і подав в суд. Але фактів, які "смотрящий" вимагав спростувати, не було в сюжеті.

      кропачов
      Що відомо про Кропачова

      Тоді журналістам не вдалося від Віталія Кропачова отримати навіть відео коментар, а тепер він раптом погодився прийти в студію.

      Ви прийшли в студію, це тому що тепер вас правильніше називати екс-смотрящим?

      Я думаю, що поступила пропозиція, і я прийшов. Я офіційного запрошення про надання інтерв'ю вашим каналам або вам особисто не отримував. Тому давайте не будемо пересмикувати. Є пропозиція – я прийшов. Незалежно від вашого формулювання: смотрящий чи підглядуючий і так далі. Ми можемо розкласти все по кісточках. Протягом програми ви отримаєте всі відповіді на питання, які вас цікавлять.

      кропачов
      Відповідь на запит

      В декількох інтерв'ю ви багато разів говорили про те, що це просто журналісти все придумали, що це створений демонічний образ. Все ж таки, щодо стану півроку тому і зараз, як ви бачите свою роль в галузі? Ви в ній хто?

      Дивіться, я в галузі і півроку тому, і рік відчуваю себе гравцем ринку, в якого є збагачувальні фабрики – офіційно куплені, які мають об'єми переробки того ж державного вугілля і свого приватного вугілля – які продовжують працювати на цьому ринку. Нічого не змінилося з цього статусу. Тобто демонізація чи питання, пов'язані з тим, що хтось за кимось дивиться і так далі… Ну, так сталося. Я купив фабрики, і ми збагачуємо вугіллям державні підприємства. Що створює певну хвилю різного роду тлумачень. Не я один хотів купити фабрики. Так, це була певна група облич, і не одна, які хотіли їх придбати.

      Яка різниця між бізнесменом і смотрящим?

      Смотрящий – це людина, яка контролює те, що йому не належить. Так?

      Так. Наприклад, державні підприємства, шахти, вугільні об’єднання.

      кропачов
      Контроль Кропачова

      Що робить смотрящий?

      Він просто розставляє кадри і використовує державні об'єкти для розвитку свого бізнесу.

      Якого саме свого? В чому саме ви бачите розвиток мого бізнесу, особисто мого бізнесу, якщо я розставив якісь кадри чи можу розставити ці кадри?

      Наприклад, ви можете домовитися про постачання вугілля на "Центренерго", якщо контролюєте шахту і маєте людей в "Центренерго".

      Дивіться, ми від шахт перестрибуємо до "Центренерго". "Центренерго" – це державна компанія, яка протягом останніх років показувала доволі хороші результати фінансової діяльності. Так? Так. Є дві форми роботи з "Цетренерго". Вона може згідно із законом про закупки (це питання до депутатів і наявності корупції)... Тобто є чітко прописаний пункт 4.1, що для теплоенергогенерації не вимагається структура ProZorro для купівлі вугілля. Так? В мене питання: чому?

      І в нас питання.

      В мене дуже велике питання, чому. Але "Центренерго" йде цілком іншим шляхом, вона виставляє лоти на енергобіржу, і купує звідти. Збіржеві контракти, в яких беруть участь всі. І ДТЕК. Виставлялися ми, виставлялась ДВП. Ось така була схема роботи.

      Чи купує "Центренерго", фактично, вугілля Кропачова з шахти "Краснолиманська" та відповіді на інші гострі питання – дивіться у відео програми 2Он воно як".

      Відео розслідування "Наших грошей" 2018 року:

       

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      Теги: Новини України Гроші Розслідування Он воно як Вугільна промисловість Енергетика
      Джерело: 24 канал
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