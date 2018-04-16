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Екс-закохані The Weeknd і Белла Хадід цілувались на фестивалі Coachella, – ЗМІ

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The Weeknd і Белла Хадід
The Weeknd і Белла Хадід / www.gettyimages.in

Колишні закохані – співак The Weeknd і модель Белла Хадід – разом були помічені за поцілунками на музичному фестивалі Coachella 2018, який з 13 по 22 квітня проходитиме у Лос-Анджелесі.

Музична подія зібрала багато зірок шоу-бізнесу, які відправились у сонячну пустелю відпочити зі своїми друзями. Однак Ейбел Макконен Тесфайе (The Weeknd), схоже, не гаяв час надарма, через що одного вечора існайдери видання "E! Online" підловили виконавця за поцілунками з екс-дівчиною Беллою Хадід.

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Це сталося під час виступу репера Тревіса Скотта, який 2 місяці тому став батьком. 21-річна Белла сиділа у Тесфайе на колінах та палко цілувалась з ним. На цій же вечірці була сестра Белли – Джіджі, а також її подруги Кайлі і Кендалл Дженнер.

Почуття Белли до Ейбела ніколи не згасали, і вона сподівається зійтися з ним знову. Вчора колишні кохані добре проводили час на вечірці, а потім пішли звідти разом. Але квапити події Белла і Ейбел поки не хочуть: їм комфортніше не афішувати відносини,
– додав інсайдер.

Що цікаво, наступний вечір фестивалю The Weeknd кардинально змінив собі компанію. Прихильники помітили співака в обіймах з колишньою дівчиною Джастіна Бібера, моделлю Шантель Джеффріс. Можливо, їхнє спілкування і справді було приємним, однак не варто забувати, що саме Джастін Бібер, за чутками ЗМІ, став наступним хлопцем його екс-дівчини Селени Гомес.


The Weeknd і Шантель Джеффріс на Coachella 2018

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися близько півтори року. Згодом співак закрутив роман з Селеною Гомес, стосунки в яких тривали майже рік, але Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. За інформацією ЗМІ, новоспечена пара теж знову розірвала стосунки.

Теги: LifeStyle Белла Хадід Джастін Бібер Селена Гомес Музика Мода Фестивалі Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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