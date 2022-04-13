Ексдепутату Херсонської облради повідомили про підозру в держзраді
Джерело:Офіс генпрокурора
Колишнього депутата Херсонської обласної ради звинувачують у колабораційній діяльності та державній зраді. Представнику "Опозиційного блоку"оголосили про підозру.
Слідчі з'ясували, що депутат Херсонської облради 7-го скликання організовував масові заходи у тимчасово окупованому Херсоні. На цих "акціях" закликали місцевих жителів "до покори та прийняття русского міра".
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Політик домовився з росіянами, що керуватиме одним з міст Херсонщини
Політик пішов на контакт з окупаційними військами. Вони пообіцяли йому силове забезпечення в одному з міст області. Ексдепутат "вирішив" його очолити.
Звісно, з допомогою зброї росіяни примушували органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства визнавати підозрюваного новим "мером".Зверніть увагу! Досудове розслідування здійснює управління СБУ. За таку співпрацю з ворогом політику загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.
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