Ексглава АПУ пояснив, чому Зеленському не вдасться забрати повноваження у Кличка

19 серпня 2021 , 20:03
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Джерело:

"Радіо НВ"

Колишній глава Адміністрації президента України Олег Рибачук вважає, що спроба зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі, якщо буде зроблена.

Він нагадав, що розділити посади міського голови та голови КМДА намагалися і раніше, але всі спроби виявилися невдалими. "Нинішня нова і позасистемна влада дивним чином знаходить старі граблі і впевнено на них наступає. Кличко не здасться без бою, і його команда до такого сценарію готова", – сказав Олег Рибачук.

Крім того, ексглава АПУ наголосив, що кияни більше підтримують чинного мера, ніж президента. "Основний показник –  рівень підтримки киянами Кличка є майже вдвічі більшим, ніж у президента Зеленського. І у Кличка менший негативний рейтинг", –  зазначив Рибачук.

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Автор: Даша Птаховська