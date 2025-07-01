4 липня, 15:01
В ексглави Міноборони Резнікова НАБУ провело обшуки, – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України провело обшук у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. За даними ЗМІ, під час слідчих дій було вилучено документи, "лівий" телефон та інші речі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду" та "Дзеркало тижня".
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Джерело УП повідомило, що НАБУ провело обшуки у Резнікова. У ексміністра "знайшли лівий телефон і ще щось".