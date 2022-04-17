Ексголова Чернігівської ОДА розповіла про життя бабусі в окупації та як вона "ожила" опісля

Бабуся колишньої голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко донедавна жила в Бородянці. Вона змогла звідти виїхати лише після звільнення Київщини від російських окупантів.

Колишня посадовиця та екснардепка станом 16 січня розповіла, як почувається літня жінка. Мовляв, в неї практично почалося нове життя після евакуації.

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Вирішила, що починає жити

Бабці Анни Коваленко 75 років. Вона пробула на території окупованій росіянами майже місяць. Її будинок вцілів і це можна вважати везінням, адже уламками снарядів там посікло сарай.

Залишилась без світла, води, зв'язку і вся наша сім'я дуже переживала за неї. Хтось з її сусідів загинув від рук окупантів, близька подруга – сусідка від хвороби,

– розповіла Коваленко.

Після звільнення бабусю евакуювали на Закарпаття. Ще по дорозі туди вона вирішила, що тепер починає жити.

Тепер збирається закордон

За словами Анни, жінка до війни не могла самостійно дійти до кінця городу. А після прибуття на нове місце вона обійшла кілька магазинів і оновила гардероб.

Також купила нову валізу та білизну, щоб відвідати тих онуків, які живуть у Португалії. Тепер жінка сказала, що ніколи й нічого не відкладатиме на потім.

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