Ексголову Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду та закидали яйцями в суді

Суд визнав винним екскерівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа за звинуваченнями у державній зраді. Мовиться про співпрацю з російськими спецслужбами, у ході якої він передавав ворогу інформацію про військових, результати обстрілів та ситуацію в регіоні.

Колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури отримав довічне ув'язнення. Після оголошення вироку його закидали сирими яйцями у залі суду.

Зверніть увагу По гарячих слідах: спіймали коригувальника російського удару по Краматорську

Прокурор своєї провини не визнає

За даними слідства, Геннадій Герман за допомогою посередника передавав росіянам інформацію про:

оперативну обстановку у Миколаєві та області;

загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;

результати обстрілів Миколаєва;

добові паролі на блокпости на території області тощо.

Для затримання зрадника, СБУ провела імітацію злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала зраднику імітовані списки загиблих військовослужбовців. Через кілька днів ці списки зафіксували в російського представника, за яким також стежила СБУ. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності. Геннадія Германа затримали ще у квітні 2022 року.

На судове засідання, як повідомляє Суспільне, прийшли рідні загиблих військових. Мова йде про воїнів, які загинули після удару по казармі в Миколаєві. Рідні переконані, що цей удар коригував саме Герман.



Рідні загиблих на засіданні суду / Фото Суспільне Одеса

Після оголошення вироку у бік експрокурора полетіли сирі яйця.



Прокурора-зрадника закидали яйцями у залі суду / Фото Суспільне Одеса

Адвокат підсудного Станіслав Клименко заявив, що його підсудний не визнає провини та буде доводити свою невинуватість у суді. Присутність у залі рідних загиблих адвокат вважає помилкою або ж маніпуляцією, бо, за його словами, суд не розглядав справу про наведення ракет по казармах.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім привітав це рішення та опублікував момент оголошення вироку для зрадника.

Дякую Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області та всім, хто брав участь у затриманні та винесенні вироку поганцю. Буде знайдено та покарано кожного злочинця,

– наголосив Кім.

Суд оголошує вирок: дивіться відео

СБУ затримала коригувальника удару по Краматорську

27 червня російські терористи ракетами "Іскандер" вдарили по піцерії в Краматорську. Станом на 18:00 28 червня відомо про 11 загиблих, серед яких 3 неповнолітніх – сестри віком 14 років та 17-річна дівчина. Понад 60 людей постраждали, серед яких немовля. 5 працівників піцерії вважають зниклими безвісти.

По гарячих слідах українським спецслужбам вдалося упіймати особу, яка коригувала удар. Навідником виявився місцевий мешканець, який є агентом головного управління російського генштабу. Він отримав завдання від ворога і вдень 27 червня пішов до піцерії, зняв на відео заклад і припарковані поруч автомобілі. Після цього надіслав файл росіянам, які вже через кілька годин завдали удару.

Російське головне управління генерального штабу збройних сил Росії дистанційно завербувало його раніше. Під час повномасштабного вторгнення його "активували" та визначили завдання:

збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов'янську і Краматорську;

передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів з масовим скупченням цивільного населення.

За державну зраду йому загрожує до 15 років в'язниці або ж довічний термін.