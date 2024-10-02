У МЗС Польщі відреагували на рішення України відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії

У Міністерстві закордонних справ Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Рішення УНІП в Польщі назвали "кроком у правильному напрямку". Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

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В МЗС Польщі прокоментували рішення України

Український інститут національної пам'яті заявив, що планує почати роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області. За словами представника МЗС Польщі, "це хороша інформація і крок у правильному напрямку".

Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене,

– наголосив Вронський.

Він також підкреслив, що міністр Сікорський розглядає це питання не як політичну суперечку, а "закликає українську сторону зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій на Волині".

До слова, раніше в Польщі заявили, що питання ексгумації жертв волинського злочину буде обговорюватись у контексті вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Україна готова про це розмовляти.