Допоміг колишньому голові Київського метро виїхати за кордон: екскерівнику ТЦК оголосили підозру
- Колишньому керівнику столичного ТЦК оголошено підозру за сприяння виїзду за кордон ексголові КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.
- Віктор Брагінський отримав фіктивний діагноз для виключення з військового обліку, що дозволило йому виїхати за кордон.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику одного зі столичних ТЦК. За матеріалами справи, він допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському виїхати за кордон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Що відомо про справу ексначальника ТЦК?
Правоохоронці встановили, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК, аби отримати документи, які б дозволили йому стати непридатним до служби та виїхати за кордон.
Для цього посадовець залучив кількох спільників – голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення ТЦК. Вони оформили фіктивне проходження медогляду, за результатами якого чиновнику підтвердили діагноз для виключення з військового обліку.
Після цього екскерівник ТЦК вніс інформацію про непридатність до військового квитка посадовця. Це дозволило Віктору Брагінському у червні 2024 року виїхати за кордон: до України він так і не повернувся.
Зазначимо, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП "Київський метрополітен" непридатним до військової служби,
– додали в прокуратурі.
Колишнього керівника ТЦК підозрюють у службовому підробленні, вчиненому за змовою групи осіб та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Віктору Брагінському повідомили про підозру. Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов'язків ним призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та подальшого підтоплення між станціями "Либідська" та "Деміївська".