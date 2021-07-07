Копії космічних ракет та міжгалактичні шатли: підприємець зібрав ексклюзивну колекцію – відео

В Кропивницькому презентували пізнавальну виставку про космос. Унікальні експонати зібрав підприємець із Харкова. Тепер ексклюзивну колекцію показує по всій Україні.

Яка дитина не хоче стати астронавтом, приміряти скафандр чи політати на зорельоті? Усе це можна зробити на виставці "Космопарк".

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Для відвідувачів відкрили 2 виставкові зали, які загалом налічують майже 30 ігрових локацій. На одній із яких, наприклад, можна сісти за віртуальний штурвал космічного винищувача.



Виставка у Кропивницькому / Колаж 24 каналу

Поряд – масу тіла людини на інших планетах показують міжгалактичні ваги. Наприклад, якщо ваша вага на Землі – 65 кілограмів. То на Сатурні вона становитиме 57 кілограмів.

Який космос насправді

Гіроскоп – найекстремальніший атракціон на виставці. З його допомогою космонавти тренують свій вестибулярний апарат.

З початку року виставка вже побувала в Миколаєві, Херсоні та Кривому Розі. В Україні аналогів їй немає, як стверджують організатори. Створили експозицію, щоб розширити уявлення людей про космос.

Виставка поєднує в собі інтерактивність та теоретичність. Це дозволяє краще сприйняти інформацію про величезні масштаби космосу, про його багатогранність і невичерпний запас цікавих фактів, які можна про нього дізнатися,

– пояснив адміністратор виставки Олексій.

З Кропивницького виставка помандрує до Запоріжжя. У планах організаторів впродовж 2-х років об'їхати з нею всю Україну.

Пізнавальна виставка про космос в Кропивницькому: дивіться відео