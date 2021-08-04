Екскомандир Беркута отримав підозру через організацію вбивств активістів на Майдані

Колишньому командиру Беркуту в Харкові оголосили про підозру через незаконне перешкоджання протесту на Майдані Незалежності 18 лютого 2014 року. Правоохоронці вимагають, аби підозрюваного взяли під варту.

У чому підозрюють беркутівця

За даними слідства, харків'янин організував терористичний акт. Вчинити його мали його підлеглі.

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Дії колишнього силовика були спрямовані на те, щоб активісти не могли висловити свій заклик до повернення Конституції 2004 року, яка обмежувала повноваження президента. Беркутівці мали залякувати протестувальників.

З цією метою експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням закону невибіркове застосування співробітниками Беркуту спеціальних засобів та вогнепальної зброї,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Такі дії колишнього командира роти призвели до тяжких наслідків:

вбивства 3 мітингувальників,

нанесення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам,

ушкоджень середньої тяжкості – 59,

легких – 129.

Які статті інкримінують підозрюваному

Організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень правоохоронцями,

організацію терористичного акту,

незаконне перешкоджання проведенню мітингів,

умисні вбивства,

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

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