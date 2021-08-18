Екскомандир "Беркута" Шаповалов, який поновлявся в МВС, безслідно зник

Віктора Шаповалова, якого підозрюють в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників Євромайдану, оголосили у всеукраїнський розшук. Він зник у день судового засідання і схоже, втік до Росії.

Прокурори планують звернутися в Інтерпол. Скоріш за все, Віктор Шаповалов, як і його ексколеги з "Беркуту", поїхав у сусідню державу.

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Шаповалова оголосили в розшук

Заступник керівника департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, пояснює: підстав затримувати Шаповалова раніше не було. Втім, 4 серпня – у день засідання суду, приблизно за годину до його початку, адвокати повідомили, що зв'язку з Шаповаловим немає.

Будемо намагатися оголосити його в міжнародний розшук каналами Інтерполу. Будемо скеровувати міжнародно-правові доручення з його затримання,

– розповів Денис Іванов.

Прокурор припустив, що Шаповалов переховується саме у Росії – так, як і його колеги з "Беркуту".

Дружина Шаповалова 4 серпня подала до поліції заяву про зникнення чоловіка. На думку сторони обвинувачення, таким чином "робиться фальсифікація", щоб обґрунтувати невиконання Шаповаловим процесуальних обов’язків.

Ексберкутівець кордону та адмінмежі не перетинав

Шаповалов намагався оскаржити звільнення з "Беркуту" і йому це вдалося. На початку грудня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство внутрішніх справ поновити Шаповалова на посаді . Його справді поновили, але одразу ж звільнили : оскільки, "Беркуту" як такого вже не існувало.

5 серпня суддя Печерського райсуду Києва розглянув клопотання прокурорів і надав дозвіл на затримання Шаповалова. Його отримала СБУ та Держприкордонслужба. Якщо Віктор Шаповалов з'явиться на державному кордоні, його затримають.

За інформацією ДПСУ, він державний кордон чи адміністративну межу з тимчасово окупованою територією не перетинав, зазначив Іванов.

Якщо ж слідчі отримають інформацію, що Шаповалов у Росії, це буде підставою для заочного досудового розслідування.

Справа Віктора Шаповалова