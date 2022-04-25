Екскомандувача Нацгвардії Балана призначили заступником головнокомандувача ЗСУ

Колишнього командувача Нацгвардії Миколу Балана призначили на посаду заступника головнокомандувача Збройних сил України.

Про це написала засутпниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона опублікувала фото з колегами та підписала Балана як заступника головнокомандувача ЗСУ.

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Щоправда, офіційної інформації про призначення Балана на сайті ЗСУ немає. Там зазначено, що в Залужного лише один заступник – Мойсюк.

Крім Маляр та Залужного, на світлині є Залужний та Мойсюк, а також начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.



Фото зі сторінки Ганни Маляр

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