Екскомандувача Нацгвардії Балана призначили заступником головнокомандувача ЗСУ
25 квітня 2022 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Колишнього командувача Нацгвардії Миколу Балана призначили на посаду заступника головнокомандувача Збройних сил України.
Про це написала засутпниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона опублікувала фото з колегами та підписала Балана як заступника головнокомандувача ЗСУ.
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Щоправда, офіційної інформації про призначення Балана на сайті ЗСУ немає. Там зазначено, що в Залужного лише один заступник – Мойсюк.
Крім Маляр та Залужного, на світлині є Залужний та Мойсюк, а також начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.
Фото зі сторінки Ганни Маляр
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