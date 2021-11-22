Екслідера Вірменії підозрюють в отриманні хабаря: з нього взяли підписку про невиїзд

Третього президента Вірменії Сержа Саргсяна звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому вже обрали запобіжний захід.

Звинувачення в отриманні хабаря Саргсяну пред'явив Антикорупційний комітет Вірменії.

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У відомстві також уточнили, що третьому президенту обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Що відомо про справу

Раніше адвокат екс-глави держави Амрам Макінян повідомив, що мовиться про справу скандально відомої підприємниці Сільви Амбарцумян, яка у листопаді 2018 року заявила, що у різний час підкуповувала високопосадовців.

Спочатку Амбарцумян стверджувала, що не давала хабара Саргсяну і не була з ним знайома. Тепер вона змінила свідчення.

Макінян через це звернув увагу на те, що влада лише через три роки після свідчень підприємниці Амбарцумян раптом вирішила, що вона таки давала хабарі, у тому числі і Саргсяну, якого 2 роки тому допитали як свідка.

Третій президент Серж Саргсян до цього став перед судом у справі про дизельне паливо, він звинувачується в організації розкрадання понад 1 мільйона доларів з держбюджету. Він також не визнає своєї провини. Вже понад рік у суді загальної юрисдикції Єревана триває судовий процес у цій справі.