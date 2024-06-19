Ексмер Куп'янська Геннадій Мацегора після замаху перебуває у комі, – джерела

У Росії 7 червня скоїли замах на ексмера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на бік ворога після окупації міста. Наразі зрадник перебуває у комі.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Раніше повідомлялося, що його стан критичний, та навіть ходили чутки про смерті – які врешті не підтвердилися.

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Мацегора у комі

Ексмер міста Куп'янськ Геннадій Мацегора, який співпрацював із російськими окупантами, після замаху перебуває в стані медикаментозної коми,

– повідомили джерела.

Зазначимо, що у червні 2022 року Мацегора підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив. Міський голова фактично без бою здав місто.

Після звільнення Куп'янська він утік з росіянами до Бєлгородської області. Там до Мацегори приставили посилену охорону, яка колаборанта не вберегла. Як пишуть росіяни, біля будинку ексмера у місті Старий Оскіл на нього напав невідомий, проте тоді стрілець не зміг обірвати життя чиновника.

Варто вказати, що у лютому 2022 року посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську. Він забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею.