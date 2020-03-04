Ексміністерка фінансів Маркарова розповіла про спадок, який передає своєму наступнику

У середу, 4 березня, Верховна Рада України відправила у відставку Кабінет Міністрів України та призначила новий. Зокрема, міністерку фінансів Оксану Маркарову змінить економіст Ігор Уманський.

Загалом Маркарова провела у Мінфіні понад 5 років ще з листопада 2014 року. У своєму фейсбуці вона підбила підсумки власної діяльності.

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Є пропозиції, від яких не можна відмовлятися і які скоріше звучать як призов. Таку я отримала у листопаді 2014 року від Наталії Яресько – приєднатися до команди Мінфіну,

– пригадала ексміністерка.

З її слів, тоді позаду у неї були понад 17 років досвіду роботи у реальному секторі економіки, а попереду – державна служба, яка тривала понад 5 років.

Що Оксана Маркарова передає своєму наступнику

Стійке економічне зростання і відповідальний бюджетний процес :

за словами ексурядовиці, Мінфіну вдалося уникнути дефолту, зупинити падіння економіки і забезпечити зростання ВВП протягом 16 кварталів поспіль. Також вдалося зменшити дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках.

: за словами ексурядовиці, Мінфіну вдалося уникнути дефолту, зупинити падіння економіки і забезпечити зростання ВВП протягом 16 кварталів поспіль. Також вдалося зменшити дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках. Прозорі публічні фінанси :

тут Маркарова відзначила відкриття усіх транзакцій Держказначейства, ухвалення концепції "прозорого бюджету", відкриття інформації про проєкти, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій тощо.

: тут Маркарова відзначила відкриття усіх транзакцій Держказначейства, ухвалення концепції "прозорого бюджету", відкриття інформації про проєкти, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій тощо. Середньострокове бюджетування :

саме коли Оксана Маркарова очолювала Мінфін, Україна перейшла на середньострокове планування бюджету – на 3 роки замість 1. У 2019 році цього не вдалося зробити через вибори і зміни влади, але з наступного року в України вже має бути бюджетна декларація на 3 роки.

: саме коли Оксана Маркарова очолювала Мінфін, Україна перейшла на середньострокове планування бюджету – на 3 роки замість 1. У 2019 році цього не вдалося зробити через вибори і зміни влади, але з наступного року в України вже має бути бюджетна декларація на 3 роки. Прогнозована боргова політика і знижена вартість запозичень :

як і з державним бюджетом, відбувся перехід до середньострокового стратегію управління боргом. Раніше він був короткостроковим, дорогим, мав занадто високий рівень до ВВП та високий валютний ризик. Так само вдалося відчутно знизити відсоток запозичень.

: як і з державним бюджетом, відбувся перехід до середньострокового стратегію управління боргом. Раніше він був короткостроковим, дорогим, мав занадто високий рівень до ВВП та високий валютний ризик. Так само вдалося відчутно знизити відсоток запозичень. Сильні і рівноправні відносини з міжнародними фінансовими партнерами :

тут ексміністерка відзначає ефективну співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами України, зокрема МВФ. Вона прогнозує, що нові проєкти за кошти міжнародних партнерів сприятимуть економічному зростанню в середній та довгій перспективі.

: тут ексміністерка відзначає ефективну співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами України, зокрема МВФ. Вона прогнозує, що нові проєкти за кошти міжнародних партнерів сприятимуть економічному зростанню в середній та довгій перспективі. Справжня реформа податкової і митниці :

у цьому контексті Оксана Маркарова зауважила розподіл Державної фіскальної служби на окремі податкову та митну служби.

: у цьому контексті Оксана Маркарова зауважила розподіл Державної фіскальної служби на окремі податкову та митну служби. Державні банки – ринкові інструменти фінансування економіки :

ексчиновниця зауважила, що у власності Мінфіну нині є одразу чотири державні банки, що становить майже половину сектору. Вона переконана, що таку частку участі держави потрібно знижувати, саме тому нині реалізується стратегія реформування державних банків.

: ексчиновниця зауважила, що у власності Мінфіну нині є одразу чотири державні банки, що становить майже половину сектору. Вона переконана, що таку частку участі держави потрібно знижувати, саме тому нині реалізується стратегія реформування державних банків. Креативні стратегічно важливі проєкти :

у цьому пункті мовиться про проєкти UkraineInvest, Фонд стартапів, "Доступні кредити 5-7-9%".

: у цьому пункті мовиться про проєкти UkraineInvest, Фонд стартапів, "Доступні кредити 5-7-9%". Прогрес у справах проти Росії :

Маркарова похвалилася судовим рішенням, за яким "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 2,9 мільярда доларів, а також рішенням арбітражу про стягнення з Росії на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів.

: Маркарова похвалилася судовим рішенням, за яким "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 2,9 мільярда доларів, а також рішенням арбітражу про стягнення з Росії на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів. Інвестиційно сильний Мінфін:

Оксана Маркарова заявила, що нині Міністерство фінансів стало системою, спроможною забезпечити виконання всіх бюджетних завдань країни, а також реагувати на усі виклики та кардинальні зміни макроситуації.

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Це, звісно, не всі позитивні зрушення, які вдалося зробити за п'ять років, бо мені пощастило працювати у найкращому з міністерств. Працівники Мінфіну – еліта державної служби, і для мене було честю працювати з кожним з вас,

– заявила Оксана Маркарова.



Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу