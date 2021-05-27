Колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко дасть інтерв'ю 24 каналу

Опоненти режиму Олександра Лукашенка заявили про підготовку до нової активної фази протестів. Опозиція готова працювати над посиленням міжнародного тиску і конкретних заходів у відповідь на дії диктатора.

Опозиціонери вирішили будувати структуру партизанського руху всередині Білорусі. Про це і не тільки в інтерв'ю 24 каналу розповість білоруський опозиціонер, ексміністр культури Павло Латушко.

Більше тут Білоруська опозиція анонсувала нову фазу масштабних протестів: відео

Окрім цього, обговоримо історію із затриманням засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка та поглинання Білорусі Росією.

Інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі 24 каналу 27 травня о 19:00. Не пропустіть!

Затримання Протасевича: коротко