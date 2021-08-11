Ексміністра Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако: фото

11 серпня 2021 , 18:34
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Джерело:

телеграм-канал Сергія Лещенка

Колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського побачили у Монако. При цьому вн мав перебувати під домашнім арештом, хоч його відпустили на лікування.

Рудьковський фігурує у справі про викрадення людини – колишнього директора своєї компанії "Нафтогазвидобування" та чинного нардепа Олега Семінського.

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Колишнього міністра випустили "на лікування"

Ексміністра взяли під варту у червні, але згодом йому дозволили для лікування відвідати Австрію. Однак один з нардепів поділився фото Рудьковського, який зараз в Монако.

До речі, представник української делегації у ТКГ Денис Казанський зауважив, що чиновник з Монако може і не повернутись.

Антоненко тримають під домашнім арештом, хоча цілий ряд депутатів готові взяти його на поруки і гарантувати, що він нікуди не втече. А Рудьковського просто випустили погуляти в Монако,
– наголосив Казанський.


Рудьковський в Монако / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка

Детальніше про справу Рудьковського

  • Семінський розповідав, що у 2012 році його викрали. За словами чиновника, на нього напали 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Потім 3 роки і 4 місяці тримали в полоні.
  • Нардеп переконує, що до злочину причетний Микола Рудьковський.
  • Правоохоронці кажуть, що до здійснення злочину виконавець нібито залучив представників "кримінального світу".
  • Вже 5 особам оголосили про підозру за статтями про катування, викрадення і вимагання.
Автор: Ольга Музика