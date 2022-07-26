Чому ексміністрам оголосили підозри через Харківські угоди лише зараз: пояснення політолога

Двом колишнім міністрам України часів Януковича оголосили про підозру у державній зраді через підготовку Харківських угод.

Наразі фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри їм оголосили заочно. Політолог та юрист Андрій Вігірінський припустив, чому ця резонансна справа так довго тягнулася. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, з політичної точки зору зараз зрозуміло, що сам факт перебування Чорноморського флоту іноземної країни на території АР Крим, які стали передумовою для анексії, вже можна оцінювати як злочинні та шкідливі для державного суверенітету.

Однак з юридичної точки зору можна пояснити, чому так довго не приймали рішення щодо повідомлення про підозру.

Моє суб'єктивне юридичне переконання, що вся справа в неоднозначності судових перспектив такого провадження,

– пояснив Вігірінський.

Крім цього, Чорноморський флот росії перебував у країні і до моменту ратифікації Харківських угод. Цьому передувала ціла низка міждержавних угод і 1997, і 1993 року.

"За логікою, потрібно притягувати до відповідальності всіх тих осіб, які ратифіковували угоди, починаючи з 1993 до 2010 року ", – додав юрист.

У чому підозрюють ексміністрів

Слідство вважає, що у квітні 2010 року підозрювані особи у змові з групою осіб, зокрема з тамтешніми президентом та прем'єром України діяли на шкоду суверенітету та територіальній цілісності країни. Також під загрозою опинилася обороноздатність та безпека України, зокрема економічна.

Хоча у публікації пресслужби Генпрокуратури не згадуються прізвища колишніх міністрів України, імовірно, мовиться про Костянтина Грищенка, який був главою українського МЗС та Олександра Лавриновича, що очолював Мін'юст у квітні 2010 року.

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Що слід пам'ятати про Харківські угоди

Це угода України та росії 2010 року, за якою росіяни отримали право тримати свої війська у Криму до 2042 року.

Правоохоронці переконані, що їх підписання призвело до збільшення кількості військових та спецслужб росії у Криму. Що своєю чергою мало наслідком окупацію росією українського півострова у 2014 році.

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