Ексмитник з Одеси придбав 5 авто на 7 мільйонів гривень під час війни: грошей у нього не було

15 липня 2024, 18:01
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Джерело:

НАЗК

НАЗК виявило у одеського ексмитника необґрунтовані активи на суму понад 3,2 мільйона гривень. Під час першого року повномасштабної війни чиновник разом із родиною придбав 5 автомобілів.

Загальна сума усіх придбаних автомобілів складає 7 мільйонів гривень. Матеріали справи уже передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Що відомо про майно одеського митника

НАЗК завершило повну перевірку декларації одеського ексмитника та виявило ознаки необґрунтованих активів на суму понад 3,2 мільйона гривень.

У відомстві повідомили, що під час першого року повномасштабної війни чиновник разом із дружиною та дочкою придбали п'ять автомобілів загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

До переліку придбаних автомобілів входять:

  • MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 року випуску;
  • MERCEDES-BENZ S 450, 2020 року випуску;
  • AUDI A5, 2022 року випуску;
  • AUDI A6, 2022 року випуску;
  • AUDI A4, 2022 року випуск.

Згідно з результатами перевірки НАЗК, наявні у родини грошові заощадження та доходи не могли забезпечити можливість придбання такого майна з легальних джерел. 

Також встановлено, що експосадовець митниці набув право власності на легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 року випуску за ціною, нижчою за мінімальну ринкову,
– мовиться в повідомленні.

Матеріали справи передано до САП для розв'язування питання про звернення до суду з позовом щодо визнання активів ексчиновника необґрунтованими та їх стягнення у дохід держави.

Автор: Ярослав Погончук