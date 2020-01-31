Екснардепи, заступники міністрів та сотні чиновників шукають роботу на біржі праці
Майже 2 тисячі високопосадовців зареєструвалися у столичному центрі зайнятості. Шукають роботу через скорочення штатів центральних органів влади.
Статистичні дані повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, пише "Укрінформ".
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За його словами, наразі у столичному центрі зайнятості зареєстрували 9 475 безробітних. Це більше, ніж було у січня 2019 року. Таке зростання безробітних пояснюють зі змінами у штаті центральних органів влади.
Хто з високопосадовців шукає роботу:
- співробітники міністерств – 97 людей, серед них – перший заступник та заступник міністра;
- Управління справами Апарату Верховної Ради – 111 людей;
- Офісу генпрокурора – 175 людей;
- Національного банку – 32 людини;
- Державної фіскальної служби – 63 людини;
- 4 нардепи Ради попереднього скликання;
- 3 голови районних державних адміністрацій;
- 247 керівників підприємств;
- 132 прокурори та 3 судді.
Загалом на біржі праці нову роботу шукають приблизно 2 тисячі високопосадовців.
Що відомо про безробіття в Україні
- Кількість безробітних в Україні за грудень 2019 року різко зросла – на 15%. Водночас знизилася кількість вакансій від роботодавців.
- У Мінекономіки повідомляли, що лише 12,8 мільйона із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Решта або перебуває на заробітках, або працює нелегально.
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