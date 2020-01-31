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      Екснардепи, заступники міністрів та сотні чиновників шукають роботу на біржі праці

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      Скільки високопосадовців шукають роботу на біржі праці / dialogs.org.ua

      Майже 2 тисячі високопосадовців зареєструвалися у столичному центрі зайнятості. Шукають роботу через скорочення штатів центральних органів влади.

      Статистичні дані повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, пише "Укрінформ".

      Зверніть увагу: Безробітним будуть платити більше: інфографіка

      За його словами, наразі у столичному центрі зайнятості зареєстрували 9 475 безробітних. Це більше, ніж було у січня 2019 року. Таке зростання безробітних пояснюють зі змінами у штаті центральних органів влади.

      Хто з високопосадовців шукає роботу:

      • співробітники міністерств – 97 людей, серед них – перший заступник та заступник міністра;
      • Управління справами Апарату Верховної Ради – 111 людей;
      • Офісу генпрокурора – 175 людей;
      • Національного банку – 32 людини;
      • Державної фіскальної служби – 63 людини;
      • 4 нардепи Ради попереднього скликання;
      • 3 голови районних державних адміністрацій;
      • 247 керівників підприємств;
      • 132 прокурори та 3 судді.

      Загалом на біржі праці нову роботу шукають приблизно 2 тисячі високопосадовців.

      Що відомо про безробіття в Україні

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      Безробіття в Україні / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Робота Верховна Рада Державна фіскальна служба Судді Ринок праці Безробіття Новини Києва
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