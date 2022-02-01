Експатрульний і тренер: суд відправив у СІЗО ще одного організатора масових заворушень

Суд обрав запобіжний захід колишньому патрульному Олександру Іванову. Його, як і Юрія Голубана, підозрюють у причетності до підготовки масових заворушень.

Іванову – 30 років. Він є тренером у центрі військово-патріотичного виховання молоді "Десантник", а раніше був патрульним поліцейським.

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Печерський райсуд Києва відправив Іванова під варту без можливості внесення застави. Саме про таку "запобіжку" й просили прокурори, хоча адвокат підозрюваного звертався до суду з проханням відмовити стороні звинувачення.

Адвокат стверджував, що Іванов зацікавлений у справедливому розслідуванні. Він вважає, що прокурори не надали достатньо доказів про існування ризиків втечі його підзахисного чи ймовірного перешкоджання слідству з його боку.

Іванов виступив у суді

Сам підозрюваний під час судового засідання наголосив, що не організовував жодних заворушень. "Тим більше, які могли будь-кому нашкодити", – додав він.

Я не є організатором мітингу. Прошу застосувати до мене більш м'який запобіжний захід,

– звертався він до суддів.

Пізніше Іванов заявив, що до організації акції причетний лідер "Традиції та порядку". Інший підозрюваний Юрій Голубан також згадував про цю організацію. Мовляв, саме її представники планували мітинг, щоб "нагадати Зеленському його обіцянки".

Голубана також відправили під варту. Це – колишній поліцейський, якого підозрюють у зв'язках з бойовиками на Донбасі.

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