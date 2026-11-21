Українські енергетики працюють над тим, аби країна нормально пройшла крізь опалювальний сезон. Поки "апокаліптичні" сценарії не проглядаються.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, поки що все розвивається приблизно так само, як це було рік тому. Однак є два приводи для позитиву. Тому, можливо, зима 2026 – 2027 пройде краще, ніж попередня.

Якою буде зима 2026 – 2027?

Як наголосив Рябцев, зрозуміло, що росіяни продовжуватимуть атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак є два чинники, які можуть привести до того, що ситуація в енергетиці буде кращою.

Перший – тепліша зима. Другий – енергетики дійсно краще підготувалися до опалювального сезону. Краще як з точки зору генерації, яка стала децентралізованою, так і з точки зору резервів, які створили в міжсезоння. Попри всю критику планів стійкості, підготовка за планом є кращим рішенням, ніж просто підготовка без жодних планів,

– зазначив Рябцев.

Звісно, є питання щодо боротьби з балістикою та реактивними дронами. Щодо безпілотників ситуація зі збиттям стала значно кращою. Тому якщо не станеться чогось форсмажорного, то проходження опалювального сезону буде кращим, ніж рік тому.

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