Перший бій морських дронів СБУ з авіацією Росії – Україна перемагає у битві за море, – експерт

Перший в світі бій морських дронів з літаками і вертольотами, продемонстрував, що СБУ перемагає ворога у битві за Чорне море.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи свіжі кадри ураження російських вертольотів морськими дронами Служби, інформує 24 Канал.

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Експерт наголошує, що вперше в світі морські дрони уразили літаки та вертольоти.

Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. Українська розробка випередила свій час – методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Певен, що після ураженням вертольотів та літаків, уваги до морських дронів у світі буде ще більше. Адже вони повністю змінили хід війни на Чорному морі: тепер спокійно не можуть себе почувати не тільки російські кораблі, але і повітряні сили. При цьому морські дрони в сотні разів дешевше кораблів і вертольотів росіян,

– акцентує екснардеп.

Політолог підкреслює, що, крім вертольотів і літаків, уразили баржу, яка везла обладнання для ремонту Кримського мосту.

"Росіяни досі не можуть повністю відремонтувати міст після ударів Служби. Тепер ремонт, завдяки новому удару, затягнеться ще більше", – вважає Черненко.

"Не раз зустрічав у ворожих телеграм-каналах заяви, що росіяни, мовляв, вже адаптувались до морських дронів СБУ. Але команда Малюка весь час модернізує свою зброю. Як тільки росіяни вважають, що найгірше позаду, їх нищать новим вдосконаленням зброї. На сьогодні "Sea Baby" – це вже не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї, як ракетні системи залпового вогню, так і летючі дрони та великокаліберні кулемети. А тепер і вражати вертольоти та літаки ворога", – резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що в ніч з 5 на 6 грудня пройшов перший у світі бій морських дронів та повітряних сил: група морських дронів СБУ "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Російська техніка була уражена. На бортах є вбиті та поранені, а самі вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.