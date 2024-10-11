Експерт про роботу вдосконалених морських дронів: СБУ весь час на крок попереду росіян

Нове покоління морських дронів Sea Baby ще раз довело, що Служба Безпеки стала генератором нових технічних ідей у цій війні та знаходиться на крок попереду росіян.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи нове відео роботи морських дронів СБУ по позиція ворога на Кінбурнській косі.

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Експерт підкреслює, що морські дрони від моменту своєї появи змінили баланс сил на Чорному морі. "Нові дрони – ще більш небезпечна зброя для ворога. По суті це багатоцільова платформа, яка може нести різні типи озброєння та дистанційно мінувати акваторію. Після виконання завдань вони повертаються на базу. Якщо раніше "морські малюки" вражали в основному кораблі Чорноморського флоту Росії, то після модернізації здатні наносити удари по об’єктам та скупченням живої сили ворога, якщо ті знаходяться і на березі. Точні удари по позиціям росіян на Кінбурнській косі це підтверджують", – пише екс-нардеп.

Черненко нагадує, що у лютому цього року українці донатили на створення флоту морських дронів. "Спеціалісти Служби не підвели – дрони демонструють прекрасні результати. Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер наносять удари навіть по об’єктах ворога на суші. В короткі строки запустили у виробництво нову розробку, постійно працюючи над її вдосконаленням та весь час знаходячись на крок попереду росіян", – акцентує політолог.

Україна, завдяки морським дронам СБУ, спочатку зняла зернову блокаду, а тепер не дає кораблям Чорноморського флоту Росії наближатись до торгових кораблів, які йдуть з наших портів. Чим відповідає колишня "морська супер-держава"? Парадами десь на Балтиці, постійними змінами керівників свого чорноморського флоту та спробами нанести ракетні удари по цивільним портам. Здається щось "СВО" пішла не по плану не тільки на суші, але і на морі,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео роботи морських дронів СБУ нового покоління. На відео морський дрон із розміщеною на ньому ракетною системою залпового вогню відпрацьовує по позиціях росіян на Кінбурнській косі.